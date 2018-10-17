48歲嬤狠心虐死20個月大孫女 「丟烤箱高溫加熱」超殘忍

2018年10月17日 15:56 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一般家庭的長輩大多都希望能給晚輩好的環境，或是給他們幸福的生活，但美國密西西比州傳出一起駭人虐童案，有一名48歲的年輕阿嬤瓊斯(Carolyn Jones)持刀捅死20個月大的孫女，還將她丟到烤箱高溫加熱，被找到時已經死亡；當地人聽聞全驚呆，紛紛直呼「太殘忍了」。

綜合外媒報導，美國密西西比州玻利瓦爾郡的一個小鎮蕭市(Shaw)15日晚間發生可怕虐童案，一名男子報警表示在家中烤箱看到20個月大的女童，身上有多處刀傷和燙傷，而這棟屋子是男子48歲的姊姊瓊斯和她年僅20個月大的孫女共同居住，但他不清楚為何會發生這種悲劇。

威廉斯表示，瓊斯和孫女居住的小鎮十分寧靜，沒想到會發生這種駭人命案。(圖/ 翻攝自《WLOX》影片)

經當地警方調查後，玻利瓦爾郡警長威廉斯(Kelvin Williams)表示，目前警方還無法確認女童是被活活加熱致死，還是死亡後才被丟進烤箱；不過，該名駭人的年輕阿嬤瓊斯已坦承，是她親手拿刀捅死親生孫女，但她並未說明殺人動機。

擔任執法人員26年了的威廉斯遇到此次悲劇，也忍不住驚呼「這是職業生涯中看過最恐怖的案件之一」，而且事發地點位於蕭市，這附近平常很寧靜，幾乎沒發生過什麼大事情。目前瓊斯已遭到拘留，被以一級謀殺罪起訴，全案仍在調查中。