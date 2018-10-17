阿嬤也瘋狂！半裸肌肉男餵食、按摩 99歲嬤：我愛死了

2018年10月17日 16:46 林孝芸

這家療養院真的太讚啦！英國一家療養院內的阿嬤們常常要求工作人員找猛男來院內跳舞，終於在這個月讓她們美夢成真了，阿嬤們還找來女兒、孫女一起「同樂」，只見這些猛男不但圍在阿嬤們身邊熱舞、按摩，還餵阿嬤們吃飯，不但肚子吃飽飽，連眼睛也大吃冰淇淋。

每個阿嬤都玩的不亦樂乎！(圖/取自metro)

根據英國《每日郵報》報導，最先提起這個想法的是89歲的瓊安（Joan Corp），每次當工作人員問到她想要什麼東西時，她總是只有一個答案，那就是「男人」。安養院活動籌畫人馬丁（Claire Martin）和院內其他工作人員討論後，決定聯絡猛男團體「Hunks in Trunks」，來實現阿嬤的願望。

阿嬤對這次的活動很滿意！(圖/取自metro)

活動當天，來了兩位身材結實的猛男，他們裸著上半身，只戴著領結，下半身只圍著一條小圍裙，整個屁股蛋都露了出來。猛男不但親自餵食阿嬤們吃飯，還貼心地幫她們按摩。院內99歲的阿嬤道兒（Doll Jenkins）則表示：「我愛死了這場表演，等我100歲的時候再辦一次！」。馬丁也很開心活動辦得很成功，也說阿嬤們當天都玩得很開心，每個人都精心打扮了一番，「這跟年紀無關，大家一起開心就好」。