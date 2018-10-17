慎入！創造「雙頭狗」 切下半身、斷肋骨...縫合2犬成一體

2018年10月17日 17:40 林孝芸

（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

驚悚！前蘇聯時期出現不少「瘋狂科學家」，他們打著科學的名義，進行了許多不人道且恐怖的實驗。其中一位科學家更試圖創造「雙頭狗」。

綜合外媒報導，這名俄國科學家名為戴米科夫(Vladimir Demikhov)，他在當時是移植學的權威，特別喜歡在動物之間做實驗。而他最讓人感到驚悚的「雙頭狗」實驗，可說是讓世人留下超深印象。

為了成功打造雙頭狗，戴米科夫前後進行了20多次的實驗。(圖/取自kamamasters 推特)

首先，他找來兩隻流浪狗，分別為4歲的德國牧羊犬Brodyaga及2歲的小狗Shavka，他讓體型較大Brodyaga的成為「主人」，而Shavka成為牠的「另一半」。戴米科夫將Shavka的頭部以下全部截掉，甚至殘忍的切斷脊椎，只留下了心臟、肺和前爪。接著，他在Brodyka的頸部挖開一個洞，抽出一條血管和Shavka的一條血管連接起來。經過繁雜的手術，兩隻狗狗成功的成為一個生命共同體，但最後因為Brodyka遲遲無法適應，試著將脖子上的Shavka甩開，最後兩隻狗狗在4天後死亡。

最後這隻成功活了38天的雙頭狗死後，被製成標本，放在醫學博物館收藏。(圖/取自kamamasters 推特)

經過這次失敗，戴米科夫並沒有死心，他前前後後總共進行了20幾次的實驗，終於在1968年，成功創造一頭雙頭狗，存活了38天之久，最後兩隻狗狗死後被製成標本，放進拉脫維亞里加的醫學博物館（Pauls Stradiņš Museum for History of Medicine）收藏。

戴米科夫的實驗雖然不人道，也引發許多爭議，但也有人認為，要不是他在科學和醫學的貢獻精神，現代的器官移植和冠狀動脈手術恐怕不會這麼進步。