老師3年沒上課照領550萬 遭肉搜起底：學校他家開的！

2018年10月17日 18:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

每個人在求學階段，老師扮演很重要的角色，因此為人師表往往要做好榜樣。最近南韓慶尚北道傳出一名高中男老師，近3年卻沒替學生上過一堂課，但每年照領8千萬韓元(約新台幣220萬元)；後來被相關單位發現，調查後才知道學校是他們家開的，但教職員的薪資是由人民納稅錢給付，因此惹來大眾不滿。

據南韓《東亞日報》報導，當地教育廳發現慶尚北道龜尾市一所私立高中，有一名男老師近3年來沒有替學生上過課，該校10多名在校生、畢業生和校方受訪時都直言，「沒看過他來上課」；儘管該男一堂課都沒有教授，但他每年照領8千萬韓元(約新台幣220萬元)，2年多來已領了超過2億韓元(約新台幣548萬元)。

後來經過相關單位調查，得知該名男老師是學校所屬集團理事長的兒子，學校等同於是他們家開的，才因此有特權；但該男接受調查時，辯稱「學生想自習，我才沒上課」，慶尚北道教育廳不相信他的說詞，依照他違反該履行的義務，15日起會開始決議懲戒。

報導中更指出，該名男老師在該校擔任校長超過10年，從2016年至今才轉為普通教師，校長一職則由他的老婆擔任；豈料，他轉任普通教師後卻沒有履行教書的義務，年年照領高額的薪水。而消息曝光後，引起大眾不滿，因為該間學校雖然是私立，但教職員工的薪資來源是人民的納稅錢，認為這名男老師很糟糕。