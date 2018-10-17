長毛女！她成馬戲團「搖錢樹」 死後被丈夫做成木乃伊斂財

朱莉婭全身長滿長毛，一出生就被當怪胎。(合成圖/取自Tlatoani_Cuauhtemoc 推特)

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（影片/來源自YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

女人都希望自己的外表能常保美麗，但若是一生下來就注定當「世界上最醜的女人」，應該是一件讓人崩潰又絕望的事情。墨西哥一名女性天生患有遺傳性多毛症，她被稱作「鬍子小姐」，而她傳奇的故事也在歐美民間廣為流傳。

1834年，朱莉婭·帕斯特羅娜（Julia Pastrana）出生在墨西哥一個小鄉鎮，她一出生就因為滿身長滿怪毛，被當地視為怪胎，更有人流傳她是母親與魔鬼通姦生下的怪物，連她的父親也拋棄了她。

長毛女！她成馬戲團「搖錢樹」 死後被丈夫做成木乃伊斂財 朱莉婭和西奧多結婚。(圖/取自cinemasojourns)

被家人拋棄後，直到一位名叫西奧多·雷恩特（Theodore Lent）的美國流浪藝人收留了她，從此兩人開始流浪的生活。19世紀十分流行馬戲團表演，西奧多便利用朱莉婭在馬戲團演出中大賺一筆，隨後他更利用朱莉婭對他的愛，和她結為夫妻，只為了能更好控制她。

長毛女！她成馬戲團「搖錢樹」 死後被丈夫做成木乃伊斂財 馬戲團宣傳海報。(圖/取自Tlatoani_Cuauhtemoc 推特)

婚後的朱莉婭也繼續在馬戲團表演，西奧多更把她打扮成印地安小丑的樣子，打著「全身長毛的女人」的稱號，在歐洲各地巡演，朱莉婭甚至被取上「猿女」、「毛女」、「狒狒夫人」、「鬍子小姐」等稱號。

1860年，朱莉婭在俄羅斯莫斯科產下一個渾身長毛的女嬰，這個女嬰僅僅存活了35個小時就夭折。產後不久朱莉婭也去世了。

長毛女！她成馬戲團「搖錢樹」 死後被丈夫做成木乃伊斂財 朱莉婭的遺體被防腐起來放進透明櫃裡。(圖/取自Tlatoani_Cuauhtemoc 推特)

但讓人傻眼的是，朱莉婭過世後，西奧多竟把她與孩子的屍體作了防腐處理，裝進一個透明的展示櫃中，繼續在歐洲巡演。

據悉，朱莉婭的遺體一直沒有下葬，期間甚至被偷過幾次。流浪了150年後，最後她的遺體被保存在挪威的奧斯陸醫學研究所，直到2013年才下葬在她的故鄉墨西哥。

資料來源
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