83歲阿公被反鎖25樓家中 「徒手爬水管」到8樓嚇壞眾人

2018年10月17日 21:28 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

一些家庭有年邁的長輩時，為了安全會盡量避免他們獨自出門。最近大陸廣西一戶人家傳出誇張事故，有一名8旬阿公被晚輩鎖在家中，他竟直接翻窗從25樓的家中沿著大樓牆外的水管爬，到8樓才停下坐在窗邊；所幸有鄰居及時發現，警消人員才趕緊前來搶救，而網友則紛紛讚嘆「大爺根本是蜘蛛人」。

綜合陸媒報導，廣西北海有一名83歲的阿公因為有老人癡呆，所以晚輩都不放心他出門走動，於是將他反鎖在25樓的家中；但阿公一直想到戶外走動，發現們打不開就決定翻窗，沿著大樓牆壁外的水管，像是耍特技般「緩緩爬下去」，竟徒手爬到8樓，才因為體力不支坐在8樓住戶的窗頂上。

所幸警消人員趕到現場，馬上成功救回坐在窗頂的83歲阿公。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

有鄰居路過時發現阿公坐在窗頂上十分危險，嚇得趕緊通報警消人員，隨後抵達現場便馬上用繩索將阿公平安救到屋內，而經檢查過後，確認阿公沒有受到任何傷，簡單問話後就帶他回家休息；不過，他們得知阿公已經83歲，可是身手矯健程度令人感到不可思議，經了解才知道，阿公以前曾經是軍人。

大批網友看到阿公的驚人之舉，紛紛留言驚呼，「年輕的時候應該是蜘蛛人」、「難道是特種兵？」、「這應該是能活到150歲也沒問題」、「這就是老當益壯的最佳範例」；不過，有些人覺得家人應該多花時間陪阿公，「這次沒事不代表下一次也沒事」、「看了有些辛酸」、「好險人沒事」。