攝影師搶拍正妹！網友求「四角形相機型號」 內行人：他拍的是回憶

攝影師搶拍正妹！網友求「四角形相機型號」 內行人：他拍的是回憶(圖/ 翻攝自推特@ HimeTakanashi)

友善列印
／綜合報導

先前全球最大型日本同人誌展第94屆Comic Market，現場有精心打扮的cosplay玩家，吸引許多大叔級粉絲紛紛拿著攝影機留下美麗的畫面，當時有眼尖網友在眾多「大砲」間，發現一名男子用雙手比出一個四角形模擬拍照姿勢，讓他忍不住求問「相機型號」；這張照讓網友笑翻，內行人直言「他拍的是回憶」。

在第94屆Comic Market活動中有許多cosplay玩家，其中一名身高僅有148公分的「HimeTakanashi」，在3天活動中分別做出各種打扮，每天都吸引大批粉絲拿著手機、相機留下她的倩影，當時就曾有網友痛批攝影師鏡頭都快碰到她的屁股，甚至根本已經放到裙子底下，疑似在拍她的下體，引起爭議。

在眾多攝影師中，竟有一名男子「用心拍照」，讓網友全笑翻。 在眾多攝影師中，竟有一名男子「用心拍照」，讓網友全笑翻。(圖/ 翻攝自推特@ HimeTakanashi)

不過，近日有眼尖網友將當時的照片反覆觀看，特地分享到臉書社團求問一名男子的「四角形相機型號」，原來在眾多手持「大砲級」相機的攝影師中，有一名男子在他們之間只用雙手比出一個四角形，模擬拍照的樣子，像是用眼睛把「HimeTakanashi」拍下，再深深存在腦中。

許多網友看到原PO找到的亮點，紛紛留言開玩笑，「最新型的相機你以為每個人都可以擁有啊，這是西當噗哩斯設計的」、「老司機要先喬角度啦」、「人家是用心，用心眼… 用心在拍照…」、「看過不可能的任務應該知道，鏡頭已經裝在隱形眼鏡裡了」、「回憶留在心中就好」、「拍的只是回憶」、「記憶體在腦中」。

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