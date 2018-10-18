上山採菇遇黑熊！中年男肉搏10分鐘 跳5公尺懸崖保命

上山採菇遇黑熊！中年男肉搏10分鐘 跳5公尺懸崖保命(圖翻攝自/梨視頻)

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遇到黑熊怎麼辦？大陸陝西省漢中市一名45歲男子，日前至山中採蘑菇，豈料期間竟遇到2頭黑熊，從樹上跳下來並伸出爪子，男子嚇得大聲尖叫，黑熊隨後開始攻擊他，中年男見狀拔腿就跑，狂奔200公尺後從4、5公尺的懸崖跳下，才幸運保命。

綜合陸媒報導，漢中市南鄭區碑壩鎮茶園村的居民，每到秋季就會至山中採蘑菇補貼家用，村民譚華江8日就至山中採取，採到下午4點多打算離開時，一轉彎就聽見動物吼叫聲，他循著聲音的方向看去，發現距離他3、4公尺處，一隻大黑熊竟從樹上跳下來。

而大黑熊身後，還蹲著一隻小黑熊，譚華江憶訴「當時我就懵了，牠一叫嚇得我也大叫」，隨後大黑熊突然站起，並對他伸出爪子作勢攻擊「牠站起來大概有1.3公尺，至少有2、3百斤(約100、150公斤)重」，譚華江本能地用右手阻擋，大黑熊拍掉他的袋子，也咬傷他的手。

譚華江嚇得轉身就跑，而大黑熊也緊追在後，用熊掌拍打他的額頭，造成他頭部嚴重撕裂傷，先後與大黑熊肉博3回，跑約200公尺後，發現一處高約4、5公尺的懸崖，為保命而一躍而下，所幸底下有厚厚一層落葉堆，他才能平安無事。

打電話求救後，譚華江在村民幫助下送醫治療，他的頭頂和右側額頭部，有兩處10多公分長的撕裂傷，而右腿內、外側及背部等都有傷口，衣服也都遭撕爛，進行2個小時縫合手術，全身約縫了100多針，他表示「光頭上縫了30多針，就是黑熊抓傷的」、「當時山裡沒人，又遇黑熊襲擊，我只有拼盡全力設法逃生」。

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