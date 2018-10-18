這款奶奶！男友有戀童癖 竟送2歲孫女給他性侵...

男友有戀童癖 女子竟送2歲孫女給他性侵...（示意圖 非當事人／達志影像）

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/ 綜合整理

澳洲阿德萊德一名47歲女子，發現自己男友有戀童傾向，沒想到竟將自家1歲8個月大的孫女送給他逞慾性侵，狠心行為曝光讓人傻眼，當地法院也在15日時做出判決，將這狠心的奶奶判處4年4個月有期徒刑，而男子則判處10年2個月有期徒刑。

根據了解，這名47歲奶奶去年透過網路認識了35歲男子哈特利(Shane Alan Hartley)並進而交往，而過程中她發現男友對著年紀幼小的女童有著異樣的慾望，甚至要求她傳送2名年幼孫女的照片給他。隨後在去年8月時女子更在男友要求下，帶著當時只有1歲8個月大的孫女，到哈特利的住處，親眼看著他性侵孫女。

這名慘遭性侵的孫女後來出現嚴重的創傷後壓力症候群(PTSD，Post-traumatic Stress Disorder)，經常在半夜時嚇醒並哭叫，而且對於男性有強烈的恐懼，這讓負責此案的法官查普曼(Liesl Chapman)痛批這2人是「對於信任所能做出最噁心的糟蹋」！

警方在逮捕哈特利後，在他位於亞德萊德北郊的住處內，起出大量的兒童色情影片與照片，更發現他早已是登記在冊的性罪犯累犯，曾冒用身分在網路上騙取年輕女孩傳送不雅照片。哈特利周一被判處10年2個月的有期徒刑，而女子也被判處4年4個月有期徒刑。

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