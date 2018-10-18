初玩SM遇羽球好手！下體塞充電線濺血 她全裸被丟出房

2018年10月18日 09:52 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

女生絕對要學著保護自己。大陸一名女子透過網路，認識「格雷級狗主(SM調教者)」，想體驗SM的刺激，讓她感到相當開心，豈料赴約後卻是噩夢的開始，對方竟對她施暴，將充電線塞入下體，導致她不斷滲血，嚇得裸身跑出房間求救，之後氣得將此事PO網，有網友發現，這名「狗主」竟是大陸羽球好手楊晨。

女網友貼文爆料，提醒其他人要小心，指由於想嘗試「調教」，於是在網路上認識對方，在辦事前也約定，男方不可出現搧耳光、虐下體等行為，沒想到約出來後，狗主竟強行拿充電線，硬塞進她的下體，接著再用力拔出，甚至還用手激烈狂磨，讓女網友相當疼痛。

事後也有其他受害女性，跳出來指惡行(圖翻攝自/微博)

而看見女網友下體紅腫濺血，狗主不僅沒因此罷手，甚至反而感到更興奮，不斷反覆折磨她，女網友最後受不了，崩潰地說「喂！求求你！我不玩了，房費我出，你放過我吧！」，乞求狗主讓她離開，沒想到這個舉動竟惹怒對方，男子瞬間變臉，更嗆自己不在乎這點錢。

隨後拉扯全裸的女網友頭髮拖出房外，所幸有其他房客聽見女網友的求救聲，在飯店人員的幫忙下離開，她也後悔的表示「女生要學會保護好自己，第一次約調，也是最後一次了」。隨後她也加碼爆料，該名狗主是在知名「BDSM」討論區認識，對方稱自己經驗豐富，且擁有姣好體態與外型，因此女網友才一時意亂情迷。

原先想讓此事落幕，豈料女網友卻得知，狗主竟在網路上暗諷她「不好玩」，甚至扭曲事實，讓女網友氣得PO網控訴，並提供照片證實所言不假。在網友肉搜下，發現該名狗主是大陸羽球好手楊晨。

網友發現，該名「充電線狗主」就是羽球好手楊晨(圖翻攝自/微博)

事後陸續有曾遭楊晨施虐的受害者跳出來爆料，表示男方將她們打到傷痕累累，而且使用的道具也是「充電線」。許多網友得知後，紛紛湧進楊晨的微博砲轟，而目前他已關閉留言功能，武漢警方也介入調查，並連繫上受害女子，假若此事為真，楊晨恐將面臨牢獄之災，甚至斷送他的大好前途。