女慘遭未婚夫下符、暴打 竟「虐到記不得家人」

女慘遭未婚夫下符、暴打 竟「虐到記不得家人」（圖／翻攝自臉書）

友善列印
／綜合報導

可惡至極！屏東一名女網友昨（17日）PO文指控，她的姐姐被江姓未婚夫一連帶走5天，第2天直接打電話求救說「有生命危險」後失聯，期間姐姐疑似被灌符水和暴力虐打，回家後不僅滿身傷，還神智不清，甚至連家人也都不記得了，讓家人相當痛心，影片曝光後把網友全都嚇壞了，驚呼「這要不是極度恐懼虐待，就是被下了降頭術吧！」

原PO在臉書社團《爆料公社》PO文指控，她的姐姐12日被未婚夫帶到嘉義民雄，14日致電回家痛哭「我冒著生命危險打給你們，我不知道我現在在哪」希望家人可以幫助她逃出生天，隨即斷訊失聯。

原PO表示，江男15日帶著2名女子和姐姐到戶政事務所登記結婚，沒想到當天晚上就喊著要退婚，隔天隨即辦了離婚，徒留姐姐滿身是傷的回到家，整個人就像中邪了一樣，神智不清，而江男也消失無蹤，家人看到此景後痛心不已，立即將姐姐送醫治療。

此外，受害家屬也在臉書指控，江男等人假借神明上身，不僅暴打女兒，還逼喝符水，甚至將女兒軟禁5天，呼籲大眾替他們主持公道。

網友看完後全都氣炸了，紛紛留言驚呼「到底怎麼對待她的？既然把人搞成這樣…到底受了什麼刺激」、「爸媽應該心都碎了」、「看了好心疼」；也有人說「那個魂魄已離身了，趕快去問神比較實在」、「三魂七魄嚇跑了，現在是卡到了，盡快去找她的靈回來，可能在案發附近的土地公廟或大廟」。

女慘遭未婚夫下符、暴打 竟「虐到記不得家人」 受害女子鼻青臉腫、神智不清。（圖／翻攝自臉書）
女慘遭未婚夫下符、暴打 竟「虐到記不得家人」 女子疑似遭強灌符水。（圖／翻攝自臉書）

文章來源：受害家屬臉書

文章來源：Facebook/爆料公社

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