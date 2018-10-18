你有嗎？這9跡象證明你「孤獨過剩」　愛追劇、洗熱水澡都上榜

2018年10月18日 11:15 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

現代社會中孤獨已經成了許多人的問題，甚至演變成嚴重的心理問題，連帶影響到身體。國外就有網站整理出9種徵兆證明「孤獨過剩」，當中愛追劇就是其中之一。

1. 總是覺得累

孤獨導致睡眠碎片化，讓人勞累。（示意圖／達志影像）

2011年時有研究指出，孤獨會導致睡眠碎片化，讓你在睡覺時不斷突然醒來，但如果覺得自己晚上睡得很好但還是累，那就有可能是醒來的時間太過短暫，使你意識不到或是睡醒就忘了

2. 相當在意物質生活

孤單導致人會想透過物質填補空洞，導致購物頻率增加。（示意圖／達志影像）

有一項調查2,500人的研究發現，孤獨會導致人想買各種東西填補空虛、在意物質生活，導致購物頻率提高。

3. 洗熱水澡的時間很長

研究指出孤單的人會想透過生理的溫暖代替心裡的溫暖需求，導致洗熱水澡的時間增加。（示意圖／達志影像）

有研究人員認為，一個人的內心感到孤獨時，會透過生理上的溫暖來取代情緒上的溫暖，因此導致洗熱水澡的時間會變得更長。

4. 總是想追劇

研究發現，孤單的人會透過瘋狂追劇擺脫負面情緒。（圖／中時資料照）

美國德克薩斯州大學奧斯汀分校曾有一項研究發現，追劇與孤獨間是有聯系的，受調查的對象越孤獨壓抑就越有瘋狂追劇的傾向，因為他們試圖用看影集擺脫負面情緒。

5. 經常覺得壓力大

在《今日心理學》（Psychology Today）曾發表一篇文章說明，雖然每個人都會有遇到壓力大的時候，但孤獨的人感知壓力的程度會遠超過普通人，就算處於從事休閒活動，但內心的壓力還是無處釋放。

6. 花很多時間在社群媒體

研究發現，常花時間在社交網站、軟體的人更容易感到孤獨。（圖／中時資料照）

有研究發現，每天花超過2小時時間在社群媒體的人，比使用時間不超過30的人，前者感受到的社交孤立感是後者的2倍。

7. 經常跟孤獨的朋友外出

研究發現，孤獨會傳染，如果朋友是孤單的人，你也更容易感受到孤獨。（示意圖／達志影像）

2010年時有研究發現，孤獨是會傳染的，因此如果你的朋友是寂寞的人，那你也更容易感受到孤獨。

8. 體重增加

孤獨的人會透過暴飲暴食填補空虛。（示意圖／達志影像）

體重增加是憂鬱症普遍的副作用，而變胖也能顯示一個人容易感受到孤獨。有心理顧問表示，孤獨是暴飲暴食的最大動力之一，孤單的人會透過食物來填補空洞，也導致發胖。

9. 總覺得自己一直感冒

孤獨會導致免疫力降低，讓人更容易感冒。（示意圖／達志影像）

加州大學洛杉磯分校的一項研究發現，孤獨會導致免疫系統變弱，使孤獨的人更容易生病，而一個人在家休息時又更容易感到孤單，造成惡性循環。