發現爸藏4小包餅乾！女兒驚覺不單純 老司機一看秒懂

發現爸藏4小包餅乾！女兒驚覺不單純 老司機一看秒懂(圖翻攝自/爆怨公社)

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／綜合整理

這些餅乾不單純！最近一名女網友在家中儲藏櫃，發現了4小包餅乾，一看這組合驚覺不對勁，質問父親得到「公司拜拜供品」的答案，讓她難以接受，但有些網友看完則是滿頭霧水，不過不少老司機一看秒懂，直呼「綠綠的」。

一名女網友在《爆怨公社》PO照，只見照片中分別是鹹酥餅、真魷味、法國薄酥及糙米捲，並表示「這四包小餅乾出現在家裡儲藏櫃裡~是不是該注意什麼？」，而且還發現不少包，都藏在父親的儲藏櫃，由於她未婚也沒有男友，因此東西絕對是父親的，抓狂的問「我是不是該告訴阿母」。

不過由於她未標明清楚，不少網友困惑的詢問「這不是宮廟拜拜跟經紙的供品嗎？」。事後釣出不少老司機，透露這張照的意思「MOTEL才會有的餅乾...」、「汽旅點心」、「這絕對是汽車旅館的餅乾，因為右邊兩包小包的不可能單賣，只有各一包絕對有鬼」。

有網友釋出汽車旅館提供的點心照 有網友釋出汽車旅館提供的點心照(圖翻攝自/爆怨公社)

也有人認為「會不會是你太敏感了，我在家樂福也有看到小包裝的綜合袋，有一堆刮鬍刀、塑膠梳子、咖啡色鯊魚夾，再來懷疑吧」、「冷靜，搞不好同事去，拿回來給他吃的」、「記得沒有這麼大包」、「也許是你爸媽自己去的，幫生活添加一點情趣啊」。

而事後，原PO忍不住詢問父親，得到答案是「大拜拜的時候公司發的」，父親甚至還極力撇清，更要求她別告知母親，讓女網友無奈的表示「你們信嗎？」。

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