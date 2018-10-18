爭產！他法庭偷撕遺囑「配水秒吞」下場慘兮兮

爭產！他法庭偷撕遺囑「配水秒吞」（圖／翻攝自影片）

友善列印
／綜合報導

不少人為了爭產，不擇手段，大陸北京省大興區一名被告為了銷毀證據，竟將原告呈交的遺囑原件直接塞進嘴裏並吞下肚，企圖毀滅證據，被法官發現後判定其行為構成妨害民事訴訟，判處5萬人民幣（約22萬台幣）罰款。

綜合陸媒報導，原告盧甲（以下均用化名）與被告盧乙、盧丙、盧丁為兄弟姊妹，因盧母於2001年過世，盧父表示名下一套房產要留給盧甲，並立下遺囑，不料蘆父於2016年去世後，其餘3子女均對遺囑有異議，盧甲遂到法院對3名被告提出告訴，要求繼承房屋。

整起案件於上月21日開審，法官將遺囑原件傳遞給被告盧丙，要求他檢查並確認是否認可遺囑真實性，沒想到盧丙竟趁法官不注意時，將遺囑在大腿上捏成團，並飛快地將紙團塞入口中，期間還4度喝水幫忙吞嚥，並從桌面上取出偽造遺囑替換之。

由於盧丙動作隱蔽，一時間庭內法官並未發現異常，直到法官翻閱被告還回來的證據時，發現遺囑遭到調包，因為其原件是發黃的信紙，明顯有所不同，但盧丙卻堅稱「就這個啊，你給我就是這個！」法官向原告律師求證，對方也說並非原件。直到調閱監視器後，才發現是盧丙一口吞了遺囑，還上交假遺囑意圖蒙混過關。

法官隨即要求盧丙將遺囑原件交回法庭，並表示「若不交回原件，將認定其故意毀滅證據」，但盧丙拒絕。最後法官認定盧丙行為已構成妨害民事訴訟罪，限他於下周三（24日）之前繳交5萬人民幣（約22萬台幣）罰金。

儘管遺囑原件被盧丙吞沒，但法官表示，該份遺囑原件已經得到法院認定，「吃證據，根本不影響這起案件的繼續審理」，並形容「他以為吃了這份原件證據，這份證據就真沒有了，想得太簡單了。」

爭產！他法庭偷撕遺囑「配水秒吞」下場慘兮兮 盧丙托遺囑的行徑被法官發現後，遭判定構成妨害民事訴訟，判處5萬人民幣（約22萬台幣）罰款。（圖／翻攝自影片）
王永慶「台塑13樓招待所」幕... 4歲女童睡醒找媽媽 跳車慘遭...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。