狠夫妻想要孩子！灌醉孕婦綁樹上 活生生剖腹偷嬰

2018年10月18日 14:50 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

想擁有自己的孩子，也不應該是剖腹偷別人的。巴西一對夫妻想擁有孩子，因此得知23歲年輕媽媽懷孕後，便計畫性地靠近對方，直到她懷滿8個月後，將其灌醉並用鐵絲綁樹上，狠心拿刀剖腹盜嬰，將孕婦屍體隨意棄置，行徑相當可惡。

綜合外媒報導，事發於若昂皮涅魯（Joao Pinheiro），安潔莉娜（Angelina Rodrigues）與40歲丈夫羅伯特多（Roberto Gomes da Silva），兩人一直都希望擁有女兒，但始終懷不上，當得知23歲的瑪拉（Mara Cristiana da Silv）懷上女嬰後，兩人就開始對她示好。

瑪拉懷孕初期，夫妻倆經常探望她，甚至主動提供協助，借錢給她做產檢，雙方保持密切的關係，瑪拉的姨媽悠薩（Euza Ribeiro）透露，安潔莉娜夫妻倆在事發當天，表示要帶姪女去買嬰兒用品，隨就帶瑪拉離開，沒想到竟成姨姪的最後一面。

23歲的年輕媽媽瑪拉（Mara Cristiana da Silv）(圖翻攝自/每日星報)

安潔莉娜夫妻倆先將瑪拉灌醉，之後便用鐵絲將她綁在樹上，活生生的剖開她的肚子，將女嬰成功取出，並將瑪拉屍體棄於原地，夫妻倆再趕往醫院，裝成未抵達醫院就分娩的假象，但當醫護人員要進行檢查卻遭拒絕，而醫護人員也注意到，她看起不像生產完的樣子。

院方驚覺有異報警，這件殘忍的盜應嬰案才曝光，而警方事後也在若昂皮涅魯一處樹林裡，發現瑪拉的屍體，隨後便將安潔莉娜等人逮捕，檢驗後結果沒有懷孕的反應，證實嬰兒並非她的，而安潔莉娜供稱當天她喝醉了，且是一人犯案，但警方仍不採信此說法，全案已進入司法程序偵辦中。