最貴臨演？土豪為父出殯召全村送行…結束每人下山領千元紅包！

土豪為父出殯烙全村送行…結束每人下山領千元紅包(圖/翻攝自影片)

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大陸浙江紹興近日有一名億萬富豪為了給父親出殯，講究排場的他，竟然決定發給所有前來送行的村民每人300元人民幣紅包(約新台幣1350元)，據悉當天竟湧入1500位村民參與，畫面相當壯觀。

綜合陸媒報導，昨(17)日大陸網路上瘋傳一段影片，只見畫面中滿滿的人龍往前移動，一個不小心還以為是村民正在參與遊行、繞境活動。沒想到竟然是為了幫村裡的一名富豪的父親送行。據了解，該名富翁是位建築老闆，資產相當雄厚。為了講究送葬的盛大排場，富豪曾開價每位前來送葬的人都能領有500元紅包(約新台幣2200元)不過後來因為來的人數太多，才改為人民幣300元。

據了解，當時吸引了將近1500人前來參與，還有人特別為此上班請假。不過也有村民表示，其實該名死者平常就對村子很好，所以很多人是自發性地想去替老翁送行，並不是單單只為了領錢、領紅包而已。

對此，網友們看了紛紛留言表示「記得我小時候是發10塊，當時還小想去賺零用錢，被媽媽攔下，我當場哭得比家屬還慘」、「情願一回事，不情願，這錢就晦氣」、「對村民好，還要花錢送行?」、「就是請臨演而已」、「45萬…一台奧迪阿！」、「穿紅色的也太不走辛了吧」、「富豪賺了面子，村民賺了錢，雙贏！」、「父親沒了！錢也沒了！這就是有錢人幹的事」、「最貴臨演」

文章來源：觀看影片請點我

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