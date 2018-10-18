情侶出遊狂拍「牽頭照」放閃 網笑虧：髮際線退了

情侶出遊狂拍「牽頭照」放閃。（圖／翻攝自《Dcard》）

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俄國攝影師奧斯曼（Murad Osmann）因為拍攝「情侶牽手照」（Follow Me To）系列照片，紅遍全球，引起許多情侶開始仿效，台灣甚至還出現惡搞版「牽頭照」，在網路造成熱議。

一名女網友日前在《Dcard》PO文表示，因為看到俄國攝影師夫妻到各國旅行時，都會在象徵性的景點拍下牽手照，看得她少女心噴發，極度嚮往能夠拍出格外有意境的美照，無奈男友手拙，拍不出文青照，每每出遊的試拍成果都相當慘烈，但卻意外誕生一系列爆笑的「牽頭照」，滑稽畫面讓她非常滿意，還配上搞笑對白「不要再抓寶可夢了乖乖跟我走！」

照片曝光後網友全都笑翻了，紛紛留言直呼「看預覽圖我還以為發生了凶殺案」、「繡球花那張你真的要小心了，因為有種要拖去草叢處理掉的感覺…」；還有人笑說「好擔心你男朋友禿頭」、「牙齦都出來了，嗯…真的很輕呢」、「感覺髮際線慢慢的在後退…」、「再多拍幾張可能就禿頭了」，對此，原PO也喊冤「我真的都是輕輕的拉，那些猙獰表情全部都是他自己演出來的！」

情侶出遊狂拍「牽頭照」放閃 網笑虧：髮際線退了 網友笑虧原PO男友的髮際線越來越高了。（圖／翻攝自《Dcard》）
情侶出遊狂拍「牽頭照」放閃 網笑虧：髮際線退了 網友笑虧「看預覽圖我還以為發生了凶殺案」。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章來源：Dcard

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