婚禮只見「新郎一人現身」他靦腆笑：新娘去生產了

婚禮只見「新郎一人現身」他靦腆笑：新娘去生產了(圖翻攝自/梨視頻)

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／綜合整理

婚禮上只出現新郎，這是什麼狀況？大陸溫州一名男子於今年1月訂婚，期間女友也懷有身孕，預產期在11月中，兩人早早就發出喜帖，也找好伴娘伴郎，就連婚禮流程都已預習，豈料孩子竟提早一個月報到，最終婚禮當天，只有新郎獨自出席，但當天他不只做了人夫，還成為一名新手爸爸。

根據《梨視頻》報導，鄒姓新郎與王姓新娘，於今年1月訂婚，兩人為了舉辦一場完美婚禮，提早將喜帖發送給親友，婚禮的流程也已預習過，兩人都沉浸在甜蜜當中，期間新娘也意外懷孕，不過預產期在11月13日，因此也不影響婚禮，豈料在結婚當天，新娘羊水居然破了。

親屬趕緊送新娘至醫院待產，但直到早上6點都還未生出，而婚禮也將於中午12時開始，眼看親友都已到來，夫妻倆商量後，決定派新郎獨自出席，妻子則在醫院裡看直播參與。回婚房時，鄒男起初有點尷尬，向親友其他解釋後，大家都祝福「生孩子是好事啊！雙喜臨門」。

最終新娘在上午8時產下一名男嬰，當時他放下手中的事情，趕緊至醫院看妻小，還帶上婚攝拍下寶寶的模樣「其實很倉促，匆匆拍了一點點，我就又趕回去準備婚禮」。中午12點半，新郎帶著9位伴郎接親，而他沒接回新娘，則是接回新娘子的舅舅、大伯等長輩。

伴娘們也直接被邀請進婚房，玩起迎親的小遊戲「讀婚書的時候，這面前沒有她，心裡有她…」，敬茶、迎賓、敬酒等婚禮有關項目，新郎都獨自完成，直到互許終身時，主持人讓新郎打電話給新娘，只見另一頭傳來「我願意」時，新娘更是感動得落下眼淚，現場滿滿都是幸福氛圍。

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