殘疾兔天生無耳…暖心正妹親編「毛線假耳」 讓牠萌成新網紅

2018年10月18日 16:11 王佐銘

對許多人而言，會覺得兔子可愛的原因多半是牠們有著大大、長長耳朵的緣故。不過在英國，卻有隻兔子一出生就有著嚴重的缺陷，牠缺乏雙耳，也失去一條腿。怪異的模樣讓許多民眾認為牠就是「畸形」，不過好在後來遇到了一名年輕正妹，不但把牠照顧得很好，更讓這隻兔子一夕之間成為了小網紅。

在 Instagram 查看這則貼文 Mimi The Bunny（@kemonomimi_bunny）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 10 日 下午 1:19 張貼

據了解，這隻有殘疾的兔子名叫Mimi，一開始牠的飼主是一位7旬老翁，豈料有天爺爺生了重病，因為要住院，所以沒辦法再照顧牠。通報當地動保協會後，有名正妹志工願意照顧Mimi。當時她一見到Mimi時，並不覺得牠與其他兔子有任何不同，反而還認為相當特別，之後更悉心飼養。

在 Instagram 查看這則貼文 Mimi The Bunny（@kemonomimi_bunny）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 12 日 下午 8:12 張貼

有天，這名志工的男友提起了日本有許多coser在展覽活動時會配戴動物耳朵，因此這也成了她強大的靈感來源，這名正妹女志工開始決定要幫Mimi製作最屬於牠的可愛耳朵。從那天過後，Mimi就有越來越多的裝飾「假耳朵」可以配戴。

透過instagram上的照片可以看到，Mimi有時戴著可愛的長兔耳，也有時是灰黑色的米奇耳朵，更有時會隨著心情、節慶有著不童的造型。而特別的是，每個假耳都是由毛線編織而成，可想而知，該名正妹女志工對於Mimi是多麼上心，以及多麼認真的想替Mimi完成裝扮，讓牠變成世界上最獨一無二、最可愛的小兔子！