「免費雞蛋」百名老人排隊6小時等到尿失禁 網揭露心酸真相

「免費雞蛋」百名老人排隊6小時等到尿失禁 網揭露心酸真相(圖/ 翻攝自秒拍影片)

友善列印
／綜合報導

為了增加買氣，商家會舉辦各種活動，引起民眾爭先恐後排隊。最近大陸河南有一間藥房舉辦「免費領雞蛋」的活動，名額有限吸引上百名老人前去排隊，有人最長排了6小時，有路人更發現一名老婆婆為了排隊沒去上廁所，最後還尿失禁；有網友看到活動現場，心酸地表示，「打發時間也許是老人生活的一部份吧」。

綜合陸媒報導，15日河南鄭州有一間藥房舉辦「免費領雞蛋」的活動，每天共有160個名額可以領5顆免費的雞蛋，上午和下午各80個，意外吸引當地上百名爺爺奶奶自帶板凳排隊；有人從凌晨4點天還沒亮就去領號碼牌，為了5顆蛋甘願排隊超過6小時，有排隊的人至少耗費3小時。

而因為名額有限的關係，有些人早上沒有領到免費雞蛋，下午也願意繼續排隊，只為了領到5顆雞蛋；現場許多爺爺奶奶領到免費的蛋都看起來十分開心，甚至有人上午領完下午接著排隊，想一天就拿10顆免費雞蛋。

但有一名老爺爺受訪時表達他的不滿，認為這樣排隊一點都不符合機會成本，只是聽到老婆說有這個活動，才跟著一起來；有其他民眾更發現一名老太太，排隊時不敢離開現場去上廁所，最後竟然直接尿在褲子上。

這個活動也意外造成熱議，有網友心酸點出老人們參加活動的真相，「他們的生活經歷和我們不同，我們如果跟他們同年齡，說不定也會如此」、「這是一種打發時間的方式吧」，老人生活不像年輕人能投入工作、愛情或是玩樂，排隊領免費雞但可能只是另一種交際方式或心靈寄託，能走出戶外又能打發時間。

文章來源：觀看影片請點此

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