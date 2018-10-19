忘記家住15樓！男童砸窗爬出找媽媽 勇警3分鐘爬330階樓梯搶救

2018年10月19日 07:30 王佐銘

「叔叔阿姨救救我！」大陸浙江某社區16日晚間，高空中一直出現孩童的哭喊聲。路過的民眾抬頭一看，這才發現15樓處有一名男童被懸在窗外，嚇得他們趕緊通報警消。所幸經過警方極力搶救後，受困在窗外的男童被成功救下，沒有生命危險。

綜合陸媒報導，事發當時該名6歲男童就在公寓15樓窗外的牆壁邊緣，小小身軀只能倚靠著大樓煤氣管線以免掉落。民眾見狀簡直嚇壞，趕緊通報警方，但因為警消人員到場需要時間，隨著時間一分一秒的過去，管線隨時都有崩壞、男童也有任何失足墜落的可能。

因此待當地民警到達後，想用最快的時間趕到15樓救援，但大樓的電梯需要刷卡才能搭乘。情急之下，該名英勇的民警竟然直接憋氣，並用3分鐘的時間爬了330格階梯，直衝男童住處，最後破窗、翻牆成功救援懸掛在外的男童。

而為什麼會發生男童受困在外的事件呢？男童母親返家後表示，自己當時下午有事外出，因為擔心男童會亂跑，便把他鎖在家中。但疑似因為男童太過害怕，所以他砸壞廁所的小窗想外出找媽媽，但又忘了自家住在15樓，一爬出就卡在外面，又因不敢往回爬，只好繼續懸在外面等待民眾幫忙報警救援。

對此，救援的民警表示，當時用3分鐘爬了330格樓梯真的是花了全身的力氣，根本就是憋氣往上衝，不過所幸有成功救到孩子，雖然很累但是也很難忘。