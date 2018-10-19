戰力驚人！韓國瑜小編嗆翻2名嘴「你們大人多噁心！」

國民黨參選人韓國瑜。(中時資料照)

友善列印
／綜合報導
韓國瑜粉絲團小編「我們長大之後才知道，你們這些大人有多噁心！」（影片取自FB／業力引爆）

自詡為「禿頭菜販」的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，經常拿自己頂上無毛來自嘲，近來網路聲勢居高不下，幕後小編功不可沒。日前韓陣營小編、22歲王律涵受邀上政論節目，單槍匹馬的她以一打二槓上綠營兩大戰將，不只狠酸「敵方陣營的心跟高雄一樣又老又窮」還狂嗆「你們這些大人有多噁心」，戰力驚人、吸粉無數，被網友封為「新學姐」。

三立政論節目日前邀請綠營高雄市議員陳政聞、民進黨提名高市議員候選人林智鴻，以及藍營台北市議員鍾小平及韓國瑜小編王律涵，另外還邀請了名嘴周玉蔻。

節目中，陳政聞質疑韓國瑜陣營利用某個被關閉的粉絲團，長期抹黑陳其邁，呼籲韓國瑜要像個男人，不要像癟三一樣躲在美麗小編的背後，還暗酸王律涵「年輕人可以做錯事，不能做壞事，可愛的小妹妹」。

對此，王律涵爆氣回應這是不實指控，還反嗆「我們到底抹黑什麼？」、「是你們這些大人才奇怪吧！我們長大之後，才知道你們這些大人有多噁心」、「我認為敵方陣營的心跟高雄一樣又老又窮」，嗆辣程度就連一打二也不落下風。

王律涵的驚人戰鬥力讓不少網友折服，紛紛留言驚呼「這個戰力真的不下學姐」、「年紀輕輕就能深入敵營佩服」、「這小編真的猛，那句話後勁好強」、「這段剪起來給年輕人看，票大概又要噴一堆…」。

文章來源：PTT

文章來源：Facebook/業力引爆

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