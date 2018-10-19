116坪獨棟透天「暑假電費」才196元！網友驚呆炸樓

2018年10月19日 13:11 李珮雲

正值夏季用電高峰的暑假期間，電費動輒上千甚至破萬者大有人在，但一名自稱住在116坪、獨棟雙拼透天厝的網友，表示家中電費才196元，貼文曝光後留言立即炸樓，不少人質疑「不可能！」

原PO今（19日）在臉書社團《爆怨公社》上傳一張家中6/19至8/16的電費單，照理說夏季為用電高峰，但原PO家的電費卻只有196元，且他還自稱住在3樓透天、獨棟雙拼的116坪房子，他好奇「台灣真的缺電嗎？台灣真的需要這麼多電嗎？我敢說，很多人用電習慣真的很差，電是被浪費掉的，而不是真的需要這麼多電。」

原PO表示，大學時期的室友用電習慣差，不僅電腦不關機，冷氣也直接開到覺得爽的溫度，出門更是不關冷氣；尤其是各大百貨公司、賣場、醫院冷氣都開到他必須穿外套進去，他直言，造成跳電「可否問問你們自己，是誰造成的？」

由於每戶基本電費為75元，原PO一家等於只超出121元，遭不少網友質疑真實性，「196怎麼辦到的，真是神人啊」、「你家應該不只一個電錶吧」、「基本費加變頻冰箱的費用都不只…」、「台電要查錶了」。不過原PO強調「帳單，房子坪數皆屬實，而且有人住，已經住數十年了，非公教人員，整棟房一顆電錶，我發誓，我說的都是真的，歡迎記者來驗證。」