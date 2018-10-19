與網友開房…她喝口酒「7天後才清醒」慘被性侵偷拍還遭勒索44萬！

2018年10月19日 15:08 王佐銘

日前大陸山東濟寧一名女子與網友相談甚歡後，便決定到旅館開房間。當時女子喝了一點網友事先準備的紅酒，沒想到下一秒便失去意識，不但遭到性侵還被偷拍。三個月後更慘遭男子用散佈性愛影片為由，勒索10萬元人民幣(約新台幣44.5萬)嚇得她趕緊報警，所幸經過警方追查後，成功逮捕男子歸案。

據陸媒《梨視頻》報導，嫌犯當時在女子進房前，便在高腳杯中放了點迷藥，之後再倒紅酒給女子喝。沒想到該女子才喝第二口時，便頓時失去了反抗力，而嫌犯逮到時機後隨即開始作案。當時他把性侵女子的性愛過程全程錄下，待３個月後，再透過微信傳送影片片段給受害女子，威脅她若不支付10萬元人民幣給他，他便把影片傳給女子友人、同事甚至是散佈在網路上。對此，受害女子相當恐懼，便趕緊通報當地警方。

據警方指出，當時女子對嫌犯拿給她的紅酒相當警惕，原本還不敢喝，深怕自己被下藥。但嫌犯對她再三保證後她才決定喝下，但沒想到就跟她料想中一樣，慘遭網友伸出狼爪。據悉，她喝下紅酒後，完全清醒的時候已經隔了7天，這段期間中，發生的任何事情她都沒有任何的記憶。受害女子也問過她的家人，她的家人告訴她，這7天中，她天天嘔吐頭痛，就像酒喝多了般發酒瘋，舉止相當怪異且不清醒。

警方循線逮人後，成功將嫌犯逮捕歸案，據他的供詞，他表示當時會這樣做是因為缺錢用，預謀了好久，還特別準備保險箱，裡頭裝著整套的下藥工具，包括高腳杯、開瓶器、迷藥、攝影機以及儲存影片的USB，道具相當齊全。對此，當地檢察院以強姦罪、敲詐勒索罪兩項罪名將嫌犯移送法辦。

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