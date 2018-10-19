真實版《乾杯》！他急抱臨盆妻衝產房 惹哭萬人

真實版《乾杯》！他急抱臨盆妻衝產房 惹哭萬人（圖片翻攝自YouTube/高雄市政府警察局）

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／綜合報導
整支影片以寶寶的視角呈現，感動不少數萬網友。（影片取自YouTube/高雄市政府警察局）

高雄一名人妻日前臨盆在即，丈夫心急如焚，擔心孩子會直接在車上出生，最後求助員警開道，將30分鐘的路程縮短到10分鐘抵達，這段過程被警方拍下，影片更搭配天團五月天的歌曲《乾杯》，並以寶寶的視角呈現，感動數萬網友。

「會不會有一天，時間真的能倒退，退回你的我的回不去的出生的那天…」高雄警方透過行車紀錄器及身上密錄器，還原新生兒出生前，爸爸焦急護送媽媽到院的緊張過程，畫面中可見，巡邏車一路鳴笛，總算將30分鐘的路程縮短到10分鐘，路上還遇到下班的塞車潮，到院後員警還緊張詢問是否需要輪椅，但人夫片刻不停留，霸氣將老婆打橫抱起，火速衝進醫院，直奔5樓產房，焦慮之情盡現。

好不容易抵達5樓產房，人夫還一度緊張到把老婆放上櫃台，被護理人員緊急制止後，在員警的引導下直接抱入診間，所幸最後寶寶總算平安誕生。

影片曝光後感動無數網友，紛紛留言直呼「乾杯的運鏡耶」、「這第一人稱好真實啊」、「感動到哭了」、「這把拔好有力！man爆了」、「然後看到爸爸要把媽媽放在櫃台我就笑出來了XD」。

真實版《乾杯》！他急抱臨盆妻衝產房 惹哭萬人 人夫還一度緊張到把老婆放上櫃台，被護理人員緊急制止。（圖片翻攝自YouTube/高雄市政府警察局）
真實版《乾杯》！他急抱臨盆妻衝產房 惹哭萬人 人妻總算平安送入產房。（圖片翻攝自YouTube/高雄市政府警察局）
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