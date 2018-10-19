燒肉粽翻版？男從百貨頂樓「墜落」慘壓美食街女子… 2人奇蹟倖存

2018年10月19日 17:26 王佐銘

When I am Westfield something always happens... Someone fell from the 2nd/3rd floor. pic.twitter.com/lJCXickyZF — Daniel Iqbal (@Daniel_Iqbal) 2018年10月17日

日前英國一間百貨公司發生一起相當駭人的墜樓事件，當時一名男子突從頂樓墜落，還不偏不倚地砸到了美食街的一名女子身上。過程遭到許多民眾目擊，大家簡直被嚇傻，但幸運的是這2人送醫後並無生命危險，奇蹟似地生還。不過警方仍然在調查男子墜樓的真正原因。

綜合外媒報導，這起事件發生於本月17日，當時位於英國倫敦斯拉特福區的一間購物中心，一名男子毫無聲響地從37公尺高的頂樓墜落，強烈的撞擊聲引來了民眾的查看，這才發現他還壓到了底層美食街的一名女路人，兩人皆倒地無法動彈。

據目擊者供稱，當時該名年輕男子突然狂奔，之後更跳過跨欄直接往下跳，看起來是刻意跳樓，但是他無法確定。對此，經過警方調查後，表示該名墜樓的男子目前24歲，因為涉及嚴重身體傷害與危害生命安全已遭逮捕。雖然目前兩人都奇蹟生還，但是女子的傷勢較重，未來的生活恐怕會因此受到影響。

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