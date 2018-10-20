俄爆校園槍擊！護理師拼命搶救 結果「兇手是兒子」崩潰自殺

俄羅斯爆出校園槍擊，學生手持衝鋒槍掃射釀21死、65傷。（圖／截取自推特）

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/ 綜合整理

俄羅斯日前爆出校園槍擊案，一名學生當日穿上寫有復仇字樣的衣服，手持衝鋒槍在校內掃射，導致21人死亡、65人受傷，隨後持槍自盡。但更難過的是一名在醫院的護理師當時全力搶救受害者，結果得知這些人都是自己兒子殺的當場大崩潰。

根據外媒報導，事發於俄羅斯克里米亞（Crimea），兇手是一名18歲的在校生Vladislav Roslyakov，同學說Vladislav平時相當沉默寡言，而且相當喜愛連環殺人故事，以及槍殺遊戲。當日他身穿一件印有「復仇」二字的衣服，手持散彈槍朝校內的無辜師生掃射，隨後在學校裡的圖書館開槍自殺。

但更令人難過的事，當時中彈的傷者們被送往鄰近醫院治療，值班護理師Galina也不斷努力搶救傷者，希望能降低死亡人數。但事後後警方找上Galina，並告訴她，「你兒子就是殺人的槍手。」Galina聽了不敢置信，直到看到監視器畫面上的正是自己兒子才崩潰跌坐在地，後來無法接受事實的Galina，試圖在醫院裡自殺，所幸很快地被發現、及時阻止。當地警方將這起校園槍擊案定調為「孤狼式」犯案，不過有在場師生表示，兇手不僅一人，目前正在展開調查當中。

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