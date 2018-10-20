超有個性泰式料理店 竟要客人「先學會泰文再點餐」

2018年10月20日 08:49 賈恩祺

擁有許多觀光客的國家，餐廳內幾乎都會配合各地來的客人而製作不同語言版本的菜單，或是從海外駐點到台灣的餐廳也都直接使用中文菜單給當地的客人使用，但在日本卻有一家泰式料理店超有個性，貼出告示讓客人先學會泰文再點餐。

近日在推特上就有網友貼出這家泰式料理店的公告，這間餐廳雖然是以完全自助式的食券機進行點餐，但店家卻要求客人在拿食券給店員的時候盡量使用泰文進行溝通，在這張公告上面也有附上打招呼、點餐等基礎泰文的教學，在店內的菜單上也有用片假名標註各道料理的泰文念法，十分貼心。

但大家一定都會覺得既然這樣為什麼不乾脆直接講日文、使用日文菜單呢？原因是店內有許多泰國籍店員，這名網友認為老闆是為了防止自己不在的時候，客人就會無法與店員進行溝通，而且這樣邊吃泰式料理還能邊學習泰文也是一種非常有趣的道地體驗呢！