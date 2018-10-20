厭食又愛健身...女大生瘦成30公斤活骷髏 學校急判休學救命

2018年10月20日 09:30 陳俊宇 / 綜合整理 / 綜合整理

不少女性都追求纖細身材，但也有人因此把自己搞得不成人形，澳洲墨爾本就有一名醫科女大生患有厭食症，但又熱愛健身，最後把自己搞到變成體重30公斤的活骷髏。

女大生體重最低時只有30公斤，幾乎是活著的骷髏。（圖／截取自IG）

根據了解女大生Sarah Rav在20歲時患上厭食症，而每天幾乎都指吃一點點東西，像是早餐是乳酪一片、午餐能量棒和健怡可樂、晚餐則是沒有任何調味的生菜。對此Rav表示自己也不想吃這麼少「我一直都很餓，但我真的很討厭我吃下的東西」。而更恐怖的是Rav在只攝取這麼少卡路里下孩每天堅持運動3小時「如果不跑步，就會很內疚很有失敗感，我就會用不吃東西來懲罰自己」。

不過還好最後她成功克服，讓自己回歸健康身材。（圖／截取自IG）

惡性循環下讓她的身體越來越差，瘋狂掉髮、嘴巴發炎破裂，甚至每天都會流鼻血，體重甚至掉到30公斤，整個人看起來就像個骷髏一樣，讓校方驚覺不對決定強制她休學，直到醫生及心理學家認為她已經痊癒，不然她就沒辦法完成學業，實現當醫生的夢想。

最後Rav在親友以及醫生的幫助下克服自己「吃這些東西會胖到被討厭」的想法，成功增重19公斤，BMI值也來到正常女性該有的數值。此外Rav也將自己的故事分享到IG，希望也同樣患有厭食症的人能像她一樣克服心理問題，勇敢面對。