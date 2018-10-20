童年回憶大崩壞！ 麵包超人有牙齒竟然長這樣？！

童年回憶大崩壞！ 麵包超人有牙齒竟然長這樣？！(圖/翻攝自推特/@sasuke_neko3)

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不只是小朋友，還有許多大人都對牙醫有很大的恐懼，之前也有節目做過調查「病人最害怕看的科別」，牙醫也是高居冠軍，可見其恐怖的威力，日本的一位牙醫師就想幫助小朋友克服恐懼也學習牙齒保健，但他的做法似乎會讓大家更害怕！

麵包超人 麵包超人被裝上假牙後的模樣嚇壞網友！(圖/翻攝自推特/@sasuke_neko3)

日本有網友在推特上傳了一張照片，並說他的哥哥是牙醫師，為了讓小朋友不要害怕牙醫，並且讓他們在定期檢查時可以順便學習牙齒保健的知識，就將小朋友心中的英雄－麵包超人裝上了假牙，希望能以更親近小朋友的方式進行，沒想到麵包超人瞬間變得超恐怖，讓弟弟直呼：「因為哥哥害怕麵包超人！」。

哆啦A夢 米飛兔和哆啦A夢被裝上牙齒的造型也十分詭異恐怖(圖/翻攝自推特/@sasuke_neko3)

底下有不少網友也覺得非常恐怖，甚至貼出了曾經看過卡通人物的可怕造型，還有人分享他曾經在別的牙醫也看過哆啦A夢兄妹倆被裝上假牙，而且還可以拆下，模樣十分詭異，讓大家都直言覺得童年回憶被破壞，受到了創傷！

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