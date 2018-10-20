童年回憶大崩壞！ 麵包超人有牙齒竟然長這樣？！

不只是小朋友，還有許多大人都對牙醫有很大的恐懼，之前也有節目做過調查「病人最害怕看的科別」，牙醫也是高居冠軍，可見其恐怖的威力，日本的一位牙醫師就想幫助小朋友克服恐懼也學習牙齒保健，但他的做法似乎會讓大家更害怕！
麵包超人被裝上假牙後的模樣嚇壞網友！(圖/翻攝自推特/@sasuke_neko3)
日本有網友在推特上傳了一張照片，並說他的哥哥是牙醫師，為了讓小朋友不要害怕牙醫，並且讓他們在定期檢查時可以順便學習牙齒保健的知識，就將小朋友心中的英雄－麵包超人裝上了假牙，希望能以更親近小朋友的方式進行，沒想到麵包超人瞬間變得超恐怖，讓弟弟直呼：「因為哥哥害怕麵包超人！」。
米飛兔和哆啦A夢被裝上牙齒的造型也十分詭異恐怖(圖/翻攝自推特/@sasuke_neko3)
底下有不少網友也覺得非常恐怖，甚至貼出了曾經看過卡通人物的可怕造型，還有人分享他曾經在別的牙醫也看過哆啦A夢兄妹倆被裝上假牙，而且還可以拆下，模樣十分詭異，讓大家都直言覺得童年回憶被破壞，受到了創傷！
お兄ちゃんから三歳児検診の歯磨き教室にいたアンパンマンが怖いって送られてきて戦慄した。 pic.twitter.com/sBYqBuPWKp— 佐助 (@sasuke_neko3) 2018年10月17日