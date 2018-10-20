攏細假！泰1歲「東方芭比」美臉太逆天 母坦承：修出來的...

Isaan超逆天的美貌，讓她在網路上擁有高人氣。(圖/取自deemagna)

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年紀小小卻美到逆天！泰國一名年僅1歲4個多月的小小網紅Isaan（น้องสิตางค์），因為擁有超乎想想的美貌，讓她在網路上瞬間爆紅，更被稱為「東方芭比」，但近日她的媽媽卻坦承，其實她的照片都是「修」圖過後的成果。

綜合外媒報導，小小年紀的Isaan擁有驚人的美貌，精緻小巧的巴掌臉，配上水汪汪的大眼睛，以及高挺的鼻子、櫻桃小嘴，簡直就像真人版的芭比娃娃，讓她在臉書、IG擁有高人氣，更讓許多媒體爭相報導。

攏細假！泰1歲「東方芭比」美臉太逆天 母坦承：修出來的... 媽媽坦承女兒的照片有修圖。(圖/取自deemagna)

但如此完美的臉龐，卻被眼尖的網友開始玩起「偵探遊戲」，不少人發現她的五官比例很奇怪，更有人懷疑起是否真的有這個小孩的存在。對此，Isaan的媽媽也解釋，女兒的照片都是用普通手機拍出來的，但眼睛的部分確實有「加工微調」，其他五官都沒有動手腳，加上相機的美膚特效，才會讓Isaan的照片每張看起來都如此的「仙」。

攏細假！泰1歲「東方芭比」美臉太逆天 母坦承：修出來的... 網友認為Isaan長大一定會是個大美人。(圖/取自deemagna)

網友們得知真相後，還是十分喜愛Isaan，也認為她小小年紀就長得如此可愛，未來長大一定會是個美人胚子，更有人留言表示：「我已經迫不及待想看看10年後的她了！」

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