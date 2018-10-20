作業天天5樣起跳！國小兒花3.5hr完成 母嘆：安親班評量別寫了

國小生的作業天天5樣起跳！(示意圖/達志影像)

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功課好多！一名家長感嘆，就讀國小三年級的孩子，每天的作業多到讓人傻眼，平均要花上3.5個小時才能完成，而且假日前夕作業還更多，讓她不禁感嘆：「台灣現在的小孩太可憐」。

這名媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文表示，她家老大今年剛升上國小三年級，老師每天出的作業大約有4-6項，假日前夕還會多出個1-2項，「他每天花在作業的時間大約3.5hr。半天班時，扣掉在安親班吃飯午休，大約6點半左右就能完成作業回到家吃晚餐；整天班時，要將近8點才能完成回到家。」

作業天天5樣起跳！國小兒花3.5hr完成 母嘆：安親班評量別寫了 她貼出兒子聯絡簿的作業清單。(圖/取自爆廢公社)

她補充，兒子的罰寫會在學校先寫完，但規定功課不能在學校完成，除非抽到「作業金牌卡」，才可以利用上午第二節20分鐘的下課時間寫，她也貼出兒子聯絡簿的作業清單，幾乎天天都是5樣起跳。但卻有網友認為：「你兒子的作業其實沒有沒有很多」，對此，她表示：「他的弱點在造句，生詞比較多，數學有些簡單，有些要思考，背書有時也會拖到一些時間。」

她說，小孩目前在安親班只寫學校作業，安親班老師有告知評量趕不上是否要帶回家寫，她直接拒絕，「學校作業都快寫不完，不想再讓評量增加孩子的壓力，這方面我也不會要求孩子評量一定要趕上。」她也說，小孩一旦離開安親班，回到家絕對不會讓他碰學校作業，只讓他放鬆做想做的事情，可以看電視但不會給碰電腦或3C產品。

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