「口愛」的時候舒不舒服 牙醫一看就知？

2018年10月20日 15:56 賈恩祺

清水健的「蛀牙」推文引起熱議(圖/取自推特/@avshimiken)

日本AV男優清水健日前在推特上發表了一篇推文引起關注，他在文中指出「聽說牙醫在檢查口腔的時候，可以知道口交舒不舒服，如果是蛀牙比較多的女生，唾液就會較為黏稠，所以口交的時候會比較舒服」，他也補充：「唾液不黏雖然不容易造成蛀牙，但也因為不黏的唾液在口交的時候會較不舒服」。

不少網友都在下方留言表示學習了新知識，回應：「如果有蛀牙的女生會讓口交比較舒服，那牙齒都蛀光光的女生一定是神級舒服吧」，但有牙醫專業的人對於這樣的看法持反對的意見，認為唾液有抑制蛀牙的功效，有些蛀牙就是因為唾液不足而引起的。所以如果有蛀牙但唾液不足，口交起來還是會不舒服，而且還有很多不同的因素，並不能以一概全」。

最後清水健又再發了一則推文，告訴大家他最想帶給大家的知識其實不是「蛀牙的女生口交比較舒服」，而是「唾液較黏容易引發蛀牙」，還告誡大家要好好善待自己的牙齒，有蛀牙的話要好好治療。