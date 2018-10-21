2018年10月21日 08:47 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

這種人太可惡了！泰國一名正妹DJ被爆料偽裝成愛貓人士，日前領養了一隻貓咪，豈料她帶回家後就音訊全無，診所也無法追蹤貓咪的領養狀況，沒想到她竟殘忍殺害貓咪，並將牠分屍後挖出內臟販售，泯滅人性的行為引發網友氣憤。

殺貓正妹是一名DJ(圖翻攝自臉書/หาบ้านน้องหมา น้องแมว)

根據《Sanook》報導，一名自稱獸醫的女網友桑穆加琳（Issaraporn Samutgalin）發文控訴，正妹DJ於17日至診所領養了一隻貓，他們也安排一隻健全的公貓給她，豈料DJ將貓帶走後，就與診所斷了聯繫，診所也因此無法了解事後領養狀況。

正妹DJ裝善心領養貓！殘忍將牠分屍「挖出器官販賣」(圖翻攝自臉書/หาบ้านน้องหมา น้องแมว)

桑穆加琳指出，許多飼主領養貓後，都會加入相關社團，與其他飼主交換養貓心得，但DJ卻完全失去行蹤，她回想起領養貓當天，對方也曾出現詭異的行為，DJ將裝貓的箱子完全密封，這樣恐造成貓咪窒息而死，之後在她的提醒下，才開洞讓箱子保持通風。

貓咪的死狀(圖翻攝自臉書/หาบ้านน้องหมา น้องแมว)

而領養後2小時，診所會連絡飼主，追蹤貓咪的狀況，豈料卻一直連繫不上對方，讓他們感到相當詭異，直到18日才通上電話，但DJ卻稱自己沒領養貓，隨後又改口表示，由於她對貓毛過敏，因此將貓送給他人領養，更要求診所人員不要再來騷擾她，種種詭異跡象，都讓桑穆加琳起疑心。

正妹DJ裝善心領養貓！殘忍將牠分屍「挖出器官販賣」(圖翻攝自臉書/หาบ้านน้องหมา น้องแมว)

最後桑穆加琳找到DJ臉書，並要求對方歸還貓咪，豈料她送回來的貓咪，卻變成一具冷冰冰的屍體，原來這名正妹DJ偽裝成愛貓人士，領養貓後就殘忍將其殺害，並將牠分屍後挖出器官販售，目前警方已介入調查，而桑穆加琳也表透露，該名DJ疑似有在吸毒。

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