說好的貓咪睡衣派對呢？ 網友要美國大使出來面對！

美國駐澳洲坎培拉大使館誤傳「貓咪睡衣派對」邀請函 (圖/取自《每日郵報》)

友善列印

這次手滑真是糗大了！美國駐澳洲坎培拉大使館日前發送了一封可愛卻又讓人滿頭問號的電子郵件，主旨為「會議」，但內文卻附上了一隻虎斑貓穿著卡通睡衣，手還端著一盤餅乾的照片，圖說部分標註著「貓咪睡衣派對」，文末還有一個敬請回覆的標籤，讓所有收到信的人都十分困惑。

根據外媒報導，美駐澳大使館在本月15日發表聲明，說明這次的誤發事件是在新進員工訓練時不小心發生的，並且他們也向期待貓咪睡衣派對的人們表示歉意，還補充：「不過這個活動並不是我們的專業領域」，大使館也保證日後會有嚴謹的管理措施，以防類似事件再度發生。

雖然並不清楚美駐澳大使館到底向多少人發送了這封「派對邀請信」，但卻在網路上引起不小的討論，部分網友甚至串聯要大使館信守承諾，讓貓咪「出來面對」，連美國駐紐西蘭大使館也在官方推特上傳了一張貓咪認真打電腦工作的動圖，美國駐紐西蘭和薩摩亞大使Scott Brown也在自己的推特開玩笑地說「很可惜派對被取消了，不過為什麼我沒有收到邀請？」，紛紛以趣味的方式調侃這次的烏龍事件。

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