2018年10月21日 09:55 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

現在不少正妹身材性感，讓不少人大飽眼福，不過有時清純的外表，反而更讓男人心動。最近網路上流傳系列「古典系」正妹照，她長相清秀，甜美的笑容更是引人注意，而臉上也僅上淡妝而已，空靈的模樣讓網友暴動，直呼「國民女友」，還有人認為她長得像「韓國國民妹妹IU」。

美到男人全淪陷！清純正妹露嫩白背 甜笑讓人凍未條(圖翻攝自/微博/半藏森林)

美到男人全淪陷！清純正妹露嫩白背 甜笑讓人凍未條(圖翻攝自/微博/半藏森林)

最近網友在《批踢踢表特板》上傳系列名為「半藏森林」的正妹照，只見她擁有圓滾滾的大眼、微翹的鼻子及櫻桃小嘴，時而露出修長的美腿，時而又露出美背及美胸，清秀脫俗的模樣，讓不少男網友表示「想要這樣的女友！」、「這國民女友的等級了吧」、「放開那隻貓！有本事衝著我來」。

美到男人全淪陷！清純正妹露嫩白背 甜笑讓人凍未條(圖翻攝自/微博/半藏森林)

美到男人全淪陷！清純正妹露嫩白背 甜笑讓人凍未條(圖翻攝自/微博/半藏森林)

該名正妹微博帳戶名為「半藏森林」，真名則是「胡文婕」，目前就讀於重慶文理學院，由於長相清新脫俗，因此深受許多網友喜愛，更擁有58萬粉絲追蹤，而她喜歡玩線上遊戲、搖滾樂及COSPLAY等，在微博上可以看見她的COS照，古著照、性感照及生活照。