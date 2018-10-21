超勵志！胖老爸為了孩子 5個月狂甩41公斤

超勵志！胖老爸為了孩子 5個月狂甩41公斤(圖/翻攝自IG/jeremiahpetersonmontana)

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很多上班族在上班時間處理公事，下班後已經覺得非常疲累，根本沒有時間和心思運動健身，加上不健康的飲食習慣久而久之就造成肥胖的現象，美國一位老爸因為過慣了安逸的生活，原本精壯的身體逐漸超重，某次和孩子爬山驚覺自己實在太胖了，才開始積極減肥，在短短5個月內就減重成功。

減重老爸 派特森常在IG分享自己健身前後的對比照(圖/翻攝自IG/jeremiahpetersonmontana)

這名美國老爸派特森從小就熱愛戶外運動，但由於在學校遭受霸凌，他決心健身讓自己更強壯以保護自己，也因此之後他成功拿到了教練資格，畢業後開了一家小型的健身房。待他結婚，老婆生下第一個孩子時，夫妻倆便結束了健身房的經營，轉做古董店，派特森的生活就此安逸下來，他也逐漸丟棄了以前運動的習慣，每天下班就是喝幾杯啤酒，體重也逐漸增加。

直到有次他陪孩子一起爬山，途中突然因為胸口疼痛、喘不過氣而無法繼續堅持，他看著孩子超越他仍不斷向上爬，派特森才驚覺自己不能再這樣下去，他利用生酮飲食進行減重，也戒了菸和酒，並重拾被遺忘的運動習慣，開始每天早晚爬山、一周至少五到六天進行重訓，終於在5個月後，派特森從原本的132公斤瘦到91公斤，大肚楠也變成6塊腹肌。

減重成功的他想激勵其他和他一樣在減重瘦身的人，因此開通了一個Instagram帳號，在上面分享自己的減重心得，以及成果照片，並配上文字不斷鼓勵著正在減重的人，他也表示現在每天都會收到粉絲感謝的訊息，這也讓自己的生活變得更加美好。

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DO YOU HAVE FITNESS GOALS??? . ARE YOU WANTING TO GO FROM BEING OVERWEIGHT TO RIPPED TOMORROW OR NEXT WEEK OR EVEN NEXT MONTH? . ITS NOT GOING TO HAPPEN!!! . THERE IS NO OVERNIGHT SUCCESS!!! . It’s getting a little bit better then you were the day before. . Then all those little bit better days add up to a whole lot over time. . No one can create what you know deep down inside that you truly are. . You have to work for it. . You have to work for it through trials, hard times and impossible times. . Success isn’t built on success. . Success is built on failure. . Learning from your failures. . Not being afraid of your own failures, shortcomings and face plants. . DO NOT BE AFRAID TO STARE YOUR WEAKNESSES IN THE FACE. . It’s about standing when you want to sit. . It’s about moving when you want to stay. . It’s about fighting when you want to give up. . Growth, change and success come from a lot of discomfort and pain. . But I promise you. . Each time after agonizing, can’t go any more moments, stretches and seemingly never ending fights... . Victory is yours. . Each victory you give yourself tastes better and better. . Do the work. Never give up. . You are more capable than you know... . GREATNESS WILL COME!!! . . #romewasntbuiltinaday #ketolean #dadbod #gladiator #fattofit #bestself #workout #workoutroutine

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