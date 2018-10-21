她嫁給好朋友的爸爸！ 為了愛情不顧世俗眼光

2018年10月21日 11:50 賈恩祺

愛情可以跨越年齡的差距！最近一對相差25歲的夫妻檔在網路上引起話題，除了因為他們相差甚多的年齡以外，還因為這名丈夫竟是妻子好朋友的爸爸。

綜合外媒報導，27歲的泰勒(Taylor Lehman)和52歲的克恩(Kern Lehman)在今年五月慶祝了他們的結婚一周年紀念日，泰勒透露，當初她正和克恩的女兒－阿曼達一起工作，第一次見面時，泰勒就深深被克恩吸引，她在媒體的採訪中表示，她的父母一開始很反對這段戀情，並且當初自己對於和朋友的爸爸約會感到很「內疚」，因為她和他的女兒年齡實在太過於相近了，但阿曼達和泰勒的父母現在都很贊成這段婚姻，儘管阿曼達沒辦法在短時間內就稱呼自己的朋友為「媽媽」。

泰勒和克恩的年齡相差了25歲(圖/翻攝自FB/Taylor Lehman)

這段關係也常常引來一些尷尬的誤會，像是有一位在加州幫助他們買房交易的公證人就曾以為泰勒是克恩的女兒，但他們並不在意這種誤會，泰勒說：「我們一拍即合，喜歡一樣的音樂，都是老靈魂，我因為他的個性而愛上了他。」，在這段關係中兩人的個性深深吸引著對方，也充滿十足的安全感。克恩也認為沒有人能夠評價他們的年齡差距，這跟別人一點關係也沒有，只要自己開心並清楚地認識這一點，這才是最重要的。