迪士尼暗語大解密！「代號維尼，有狀況發生！」

2018年10月21日 13:20 賈恩祺

迪士尼樂園應該是許多小朋友的夢想樂園，在其中也藏有一些具有巧思的小秘密，讓整個樂園更增趣味和活潑開朗的氛圍！以下就要來分享幾個迪士尼樂園比較少人知道的小秘密！

迪士尼樂園當中都會使用「Disney Point」的手勢指引遊客(圖/取自IG/michellenmayo)

首先就是「Disney Point」，在迪士尼樂園當中，所有的員工都被要求要使用這個伸出兩根手指的手勢來指引遊客，第一個原因是因為這裡是世界各個國家的人都有可能來的地方，在許多國家當中，只用一根手指指東西是不禮貌的行為，第二個原因就是因為迪士尼的創辦人華特‧迪士尼(Walt Disney)，據說他有抽菸的習慣，因此在指引他人時就會自然擺出這個手勢，而迪士尼樂園便把它傳承下來。

第二個就是迪士尼樂園當中的秘密暗號！因為迪士尼的員工是被禁止使用各種負面詞彙的，因此面對一些緊急情況，他們就發明出了一套暗號。

1.「Have a magical Disney day.」，字面上雖然看起來是神奇的迪士尼日，但實際上的意思是表示這個客人很龜毛。

2.「Treasured guest.」，珍貴的客人代表著這位客人太粗魯，可能有破壞的危險性。

3.「Code Winnie.」，因為維尼本身是一隻「黃色」的熊，所以這句的意思是有小朋友在水池裡面尿尿了！

4.「White powder alert.」，「白粉警報！」意味著有客人在園區灑骨灰啦！因為有很多人會將骨灰撒在園區，可能是想長眠在這片充滿夢幻和歡樂的地方吧！

第三個秘密是演員在園區內必須時刻保持著「角色狀態」，也就是扮演者必須擁有符合角色的認知、思想、行動等等，假設今天你和安娜討論日本動漫的話，她跟你說她聽不懂你在說什麼，因為這是她原本世界不存在或不認識的東西。

白雪公主的簽名不管到哪個國家都一樣(圖/達志影像)

最後則是不同地方的相同角色，簽名筆跡都必須是一致的，也因此當他們擔任角色之前都必須先經過簽名訓練，這樣才會讓人覺得這真的是同一位白雪公主或灰姑娘。

看完這麼多秘密，是不是讓人更想一探究竟迪士尼樂園到底還有哪些沒被發現的小巧思了呢？