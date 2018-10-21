結髮60年！八旬老夫婦一圓婚紗夢 網友淚推：嫁給愛情

2018年10月21日 13:59 林孝芸

嘉義縣葉上、陳朱李夫婦攜手60年，因為當年經濟狀況不好連婚紗都拍不起，只辦了簡單的婚宴。為了一圓老夫婦的遺憾，「天主教中華聖母基金會」社工訪視得知後，決定為他們圓夢，留下最美的回憶。

據《聯合新聞網》報導，葉上夫婦在民國47年結婚，因為經濟貧困負擔不起拍婚紗照的錢，只辦了婚宴。婚後兩人育有2男1女，葉上爺爺在外努力賺錢、妻子則在家務農養子，雖然不富有，但感情仍堅定。

但近年來，妻子身體狀況開始變差，罹患了失智症，記憶力和情緒狀況都不如以往，葉上爺爺一肩扛起照顧妻子的責任，而也在「中華聖母基金會」的協助下安排就醫、提供生活物資等。

爺爺看著穿婚紗的妻子，忍不住紅了眼眶。(圖/取自天主教中華聖母基金會 臉書)

為了一圓葉上夫婦當年沒有拍婚紗照的遺憾，社工們特地安排他們免費到嘉義市一處婚紗工作室拍攝。拍攝日當天，基金會的夥伴們帶著爺爺奶奶到試衣間，當社工和修改師想幫奶奶套婚紗、量尺寸時，奶奶卻不願意，一直說自己老了很醜，不用穿漂亮的衣服。直到葉上爺爺走到試衣間，他溫柔的親聲細語告訴奶奶：「妳很漂亮」，還親吻了她的臉頰一下，才讓奶奶卸下下心房，願意讓修改師丈量尺寸。站在一旁看著妻子的葉上爺爺眼裡泛著淚水，不斷直誇：「阢某金水！(我老婆真美)」。

葉上夫婦臉上露出幸福又靦腆的笑容。(圖/取自天主教中華聖母基金會 臉書)

葉上爺爺穿上襯衫、舊皮鞋，加上筆挺的西裝外套，與奶奶站在有「嫁娶」兩字的大布景前，雙手緊握，臉上洋溢著幸福又靦腆的笑容，彷彿時光倒流回60年前。在專業攝影師的紀錄下，留下了一張張美麗又動人的回憶。

不少網友看完婚紗照都被感動了，紛紛留言表示：「攜手60年好難得，奶奶嫁給了愛情」、「眼眶都紅了，爺爺奶奶要繼續幸福喔」、「哭了...」。