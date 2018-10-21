距婚禮剩5天！驚見準新郎藏藍藥丸 她知真相崩潰悔婚

2018年10月21日 14:20 鄭玉如 ／綜合整理 ／綜合整理

不少情侶都因「說謊」而分手，對另一半誠實才是最重要的。大陸寧波市鎮海區一對交往3年的情侶，在舉辦婚禮前5天，準新娘於床頭發現一盒藍色藥丸，質問男友才得知，這是用於治療男性勃起功能障礙的藥物，而準新娘認為被欺騙3年，最後憤而悔婚，兩人的婚禮也化做泡沫。

綜合陸媒報導，陳珊（化名）與男友劉東（化名）交往3年，兩人也準備步入婚姻，沒想到在國慶日當天，兩人在布置婚房時，陳珊在床頭發現一盒藍色藥丸，當下他就驚覺不對勁，因了解男友不是個在意小節的人，若只是普通小感冒，不會特地將藥拿床頭。

陳珊於是偷偷取出一顆，並拿給專業人士檢查，得知這藥於治療男性勃起功能障礙，這個答案讓她無法接受，回家後便質問男友，劉東在無奈下，只好說出真相，表示他4年前與朋友踢球時，因意外導致下體受傷，但傷勢並不嚴重，並解釋「我真的沒問題的。我吃這個藥，主要是想在心理上更有自信些，怕你發現，讓你擔心」。

準新娘發現藍藥丸，她一問男友才知真相，崩潰悔婚(示意圖/達志影像)

但這個理由卻讓陳珊無法接受，更大聲訓斥「你為什麼不早點告訴我？」，不管劉東如何解釋，甚至表示他會至醫院檢查，有不願與女方分手，但陳珊卻已心死，由於劉東不想結束這段感情，因此經常至女方的公司與家中談判求復合，讓陳珊不堪其擾，於是找調委會幫忙處理。

而劉東提出，希望女方可以陪他至醫院檢查，假若他的生育能力有問題，他也願意與對方分手，而且結婚彩金都無需歸還，「如果醫生確診沒問題，我保證再也不碰這個藥了，以後我們好好過日子」。但陳珊仍堅持分手，表示身體是否健全並非重點，而是兩人相處這3年，男方一直欺騙她。

女方透露，「我不喜歡被欺騙的感覺。3年了，他有很多機會和我說。既然決心成為夫妻，應該相互坦承，有問題一起去面對，可是他卻一直沒有提」，認為假若她沒發現，這件事也永遠是件秘密，而提分手後，男方不斷的鬧，甚至行為都很激進，讓她無法接受，如今只希望兩人能和平分手。

而陳珊還透露，認為兩人會分手，問題全出在劉東身上，因此她無需歸還彩金，但調解員則認為「劉東隱瞞你的是不妥當，但最後決定分開的也是你。他提出一起去醫院檢查的方案，你也不同意」，表示兩人應在經濟上各退一步，最終陳珊返還了聘金和首飾，酒席、婚照等損失則各半承擔，兩人也因此分開。