刺青男打赤膊躺床玩槍 囂張PO網讓他超後悔

刺青男打赤膊躺床玩槍 囂張PO網讓他超後悔(圖/ 翻攝自微博)

友善列印
／綜合報導

在許多國家私下持有槍械是犯法的行為，但有些人卻知法犯法，甚至還將它當作炫耀的工具！不久前大陸安徽省有一名平頭刺青男在通訊軟體分享自拍影片，內容是他打赤膊躺床上玩著「仿54式手槍」，還對鏡頭表演射擊動作，露出逞凶鬥狠的模樣；後來他就遭到檢舉，沒多久被警方逮捕，才對自己的行為表示「超後悔」。

綜合陸媒報導，安徽省滁州鳳陽門有一名張姓男子在9月26日上傳一段自拍影片到通訊軟體的群組裡，畫面中看到理平頭的張男打赤膊躺在床上，他的右手臂還有霸氣的刺青，但令人驚訝的是，他手持一把仿54式手槍，還對著鏡頭喃喃自語「都不要逼我好吧」，還用嘴咬住手槍發出「咯咯」的上膛聲音，再向前方比出扣板機射擊的動作。

張男在聊天群組上傳影片後，沒多久就遭到檢舉，隨後被警方逮捕。 張男在聊天群組上傳影片後，沒多久就遭到檢舉，隨後被警方逮捕。(圖/ 翻攝自微博)

張男上傳影片沒多久，就遭到其他網友報案檢舉，當地警方循線在鳳陽門台大青郢社區逮到他，而在張男家中除了有影片中的仿54式手槍，還有一把大砍刀；警方表示，張男在17日被依非法攜帶槍枝罪送往拘留所。

事後張男被逮捕後才坦言，對於自己做出「愚蠢的行為」感到相當後悔；影片中張男模仿古惑仔的樣子也遭到網友砲轟，「這樣耍酷，根本自找麻煩」、「(通訊軟體)群組還不錯，不少壞人會主動提交自己的犯罪證據」、「不這樣做不就沒事了嗎？」、「那麼容易就持有槍械，我們出門不就很危險…」。

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