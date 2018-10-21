撒花！民間版「百大美女」出爐 第一名是來自台灣的她

周子瑜榮獲第一名！(圖/取自mostbeautifulwomen2018 IG)

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知名美國電影評論網站「TC Candler」每到年底，都會公布「全球最美&最帥臉蛋100名」，目前2018年的榜單尚未公布，但昨(20)日，已有另一個網站搶先在IG上發表「非官方」版本的百大美女版，第一名就是韓國人氣女團「TWICE」台籍成員周子瑜！

撒花！民間版「百大美女」出爐 第一名是來自台灣的她 南韓女團「After School」成員NaNa獲得第4名。(圖/取自mostbeautifulwomen2018 IG)
撒花！民間版「百大美女」出爐 第一名是來自台灣的她 迪利熱巴獲得第10名。(圖/取自mostbeautifulwomen2018 IG)

來自亞洲的美女除了周子瑜外，南韓女團「After School」成員NaNa獲得第4名。另外，維吾爾族美女迪麗熱巴獲第10名，是大陸女星中最高名次；有「四千年難得一遇美女」稱號的鞠婧禕獲第55名、近期人氣居高不下的「新版杉菜」沈月獲得第93名。

撒花！民間版「百大美女」出爐 第一名是來自台灣的她 有「四千年難得一遇美女」稱號的鞠婧禕獲第55名。(圖/取自mostbeautifulwomen2018 IG)
撒花！民間版「百大美女」出爐 第一名是來自台灣的她 「新版杉菜」沈月獲得第93名。(圖/取自mostbeautifulwomen2018 IG)

榜單出爐後，引起網友熱烈討論，不少人表示：「老婆第一！子瑜最棒」、「子瑜真的是台灣之光」、「看到台灣國旗好感動」，但大部分網友認為這份榜單只能當參考，還是要等到12月底的「TC Candler」公布比較有公信力。

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