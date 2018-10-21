夫妻吵架！媽坐14樓窗欲跳樓 幼女抱腿淚喊：不想你跳

夫妻吵架！媽坐14樓窗欲跳樓 幼女抱腿淚喊：不想你跳(圖翻攝自/梨視頻)

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夫妻吵架！媽坐14樓窗欲跳樓 幼女抱腿淚喊：不想你跳(影片來源/youtube/梨視頻)

夫妻吵架在所難免，事後溝通才是重點，不應拿自己的生命賭氣。大陸河北省邯鄲市一名母親，於18日坐在14樓窗台上鬧自殺，而員警也趕緊至現場，透過柔性勸說讓婦人轉念，小女兒期間甚至抱母親腿，試圖將母親拉回屋內，說著「我不想讓妳跳」，讓人聽得格外痛心。

根據《梨視頻》報導，當時婦女因與丈夫吵架，心情相當的低落，隨後便爬上14樓窗台，產生跳樓輕生的念頭，而警方抵達現場後，不斷向女子勸說，要她想想看孩子「孩子哭你不心疼嗎？」，婦女則表示「要不是因為孩子我早跳了」、「我從這下去以後，咱一切都結束了」。

期間婦人的幼女，不斷在她身邊守候，她向女兒喊著「把爸爸喊過來，丫頭」，只見女兒年紀雖小，但也看得懂狀況，哭喪的喊「我不想讓你跳」，讓人聽得很揪心，女兒甚至走向坐窗邊的母親，抱住她的腿，希望媽媽可以下來，只見婦人因女兒的舉動而分心，所有人一擁而上將她拉下遠離窗戶，才結束這場驚魂。

不少網友則表示「為了孩子也不能跳，有什麼事想不開，那麼大勇氣跳樓」、「大不了離婚，何必呢？孩子還這麼小」、「會有掙扎的過程，但是最痛的是愛你的人」、「要是真跳下去，孩子這一生也就毀了」、「不要被絕望擊敗，加油啊，你沒有失去所有世間的愛！請活下去！」。

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