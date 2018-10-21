如何證明病假是真的？ 主管超嚴苛關卡讓他心好累

2018年10月21日 16:09 賈恩祺

在公司上班或是學校上課，如果要請病假，通常都需要附上醫生證明以示真實性，但在大陸有一名男子分享了他上班公司的請假流程，其嚴苛程度讓網友看了大呼：「人與人之間還有沒有信任了？」。

男子請病假，主管要求他拍照證明(圖/翻攝自微博/我和基友的日常)

大陸一名男子在「朋友圈」當中上傳了自己請病假和主管的交談紀錄，並開玩笑寫到「各位同事以後病假這樣證明喔」，只見截圖當中男子表明今天必須吊點滴無法到公司上班，隔天還需要做檢查因此也要請假，並附上了自己手臂被扎針的照片，但主管卻回覆他：「這不能證明是你的手吧？你的臉呢？」，男子只好再傳了自己的自拍照和醫院環境的照片給主管，但主管卻繼續質疑不能證明是當天下午，要求男子把手錶或時鐘也一起拍進來，男子只好把醫院的照片放大表明上面有時鐘，最後甚至主動拍了一張超「詳細」照片給主管，照片裡男子一隻手吊著點滴，一只手舉著手錶，整個人躺坐在病床上，表情十分無奈。

最後男子附上超完整照片給主管當作證明(圖/翻攝自微博/我和基友的日常)

這條朋友圈在網路引起熱議，網友們紛紛留言開玩笑道：「如果可以，寧願選擇上班」、「不如直接開個直播」、「我怎麼知道你有沒有調手錶？」、「拍一下點滴看是不是真的藥水」，還有人截了這名男子的臉部照片製作成表情包，讓他在網路上莫名走紅。