慘！少年10歲罹罕見癌「五官擠一起」 狠心母棄他而去

慘！少年10歲罹罕見癌「五官擠一起」 狠心母棄他而去(圖/ 翻攝自《太陽報》)

友善列印
／綜合報導

大多數人都會經歷生老病死，但有些人卻從年幼時就罹患疾病，過著痛苦的日子。非洲象牙海岸有一名少年普洛斯普(Prosper)10歲時罹癌，日日夜夜飽受病痛折磨，臉部五官更因腫瘤「全部擠在一起」，甚至失去視力和常常呼吸困難；最令人痛心的是，村民竟叫他「受詛咒的怪物」，而他的母親也狠心棄他而去。

綜合外媒報導，來自象牙海岸的少年普洛斯普在10歲時罹患「伯基特淋巴瘤」，它是一種罕見的癌症，但好發在非洲兒童身上，淋巴瘤的病毒會攻擊人體的免疫系統，入侵患者全身細胞，最嚴重時腫瘤會侵襲臉部，不幸的是，普洛斯普就是因此造成臉部「五官全部擠在一起」，出現面部畸形的慘況。

普洛斯普從10歲患病後不斷惡化，到了16歲時臉部五官畸形的狀況，導致他幾乎喪失視力，也無法正常呼吸，每天飽受病痛折磨；除了身體的病痛，最令他崩潰的是，住家附近的村民看了他變形的臉，偷偷稱他是「受詛咒的怪物」，而他的母親也認同，還因此棄他而去。

不過，普洛斯普的爸爸卻依然陪在他的身邊，還四處找尋治療寶貝兒子的方式，所幸獲得義大利慈善機構「A Voice For Padre Pio」的幫助，普洛斯普遠赴義大利拿坡里治療，從2017年6月開始接受化療，並重建因病畸形的臉，儘管目前無法復原成正常人的模樣，但他與醫療團隊都很樂觀地接受漫長的重建之路。

普洛斯普在17日時回到家鄉，母親和村民看到五官沒有擠在一起的他，也願意接受他，不再笑他是怪物，也能夠「清楚看到」自己的家鄉，讓他十分開心；在返鄉後，他預計再度前往義大利接受治療，希望能做一個正常人。

文章來源：The Sun

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