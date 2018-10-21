幸運男中樂透爽領44億卻拒認私生子 「父子照」讓網驚呼：免驗DNA

幸運男中樂透爽領44億卻拒認私生子 「父子照」讓網驚呼：免驗DNA(圖/ 翻攝自《看看新聞》影片)

友善列印
／綜合報導

基因不會騙人！英國有一名幸運的男子內爾(Neil Trotter)中樂透後，領了1.08億英鎊(約新台幣44億元)變成億萬富翁，沒想到被前女友道恩(Dawn Scully)得知，對方向他討18歲私生子的扶養費，他卻堅持不認帳；而道恩氣得在臉書上傳兒子和內爾的照片，讓許多網友看完直呼「根本不必驗DNA」。

據《每日郵報》報導，道恩是一名39歲單親媽媽，和18歲兒子利亞姆一起生活，她在臉書上提到自己在1998年認識了內爾，兩人的戀情持續一年多，而分手後道恩在2000年生下利亞姆，但他的出生證明上「父親欄是空白的」；她也補充表示，早在2014年她就曾經在電視上看到內爾中樂透1.08億英鎊(約新台幣44億元)的新聞，但當時並沒有主動跟他聯繫。

後來她發現一個人扶養小孩，兩人過著困苦的生活，內爾卻天天過著奢華的生活，直到近日她決定透過臉書向內爾要求10萬英鎊(約新台幣404萬元)扶養費，但內爾卻不肯承認有這段往事，還揚言對方是想騙錢，強調「臉書上有數百人找我，那我是不是有幾百個私生子」。

道恩看到內爾的回應，也氣得將利亞姆和內爾的照片PO在臉書上，更表示「可以驗DNA證明」，提到當年兩人談戀愛時，她還見過內爾的父親，自己所言不假。他們的私事在網路上引起熱議，大多數網友看到「父子對比照」，紛紛留言支持道恩，「簡直就是翻版，肯定是他的兒子」、「根本不必驗DNA了」、「不用驗DNA，省錢付扶養費吧」。

文章來源：Daily Mail

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