傻女開房間被下藥暈7天 過3個月遭變態勒索：公開性愛片

2018年10月21日 18:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

網路交友處處要小心，否則可能賠了夫人又折兵！大陸山東一名女子透過交友軟體認識一名男子，兩人相談甚歡就相約旅館開房間，豈料女子遭到男方下藥，還拍下性侵過程，3個月後男子以公開性愛片向她勒索10萬元(約新台幣44.5萬元)，約談判又二次被下藥，當下昏迷後過了7天才徹底清醒，嚇得她報警抓狼。

女子喝下男網友準備的加迷藥紅酒，昏迷後遭到性侵。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

綜合陸媒報導，山東濟寧一名女子透過網路認識一名男子，兩人聊天後發現情投意合，於是相約到旅館開房間「認識彼此」，見面後男方讓女子喝下有加迷藥的紅酒，等她陷入昏迷後就趁機性侵並錄下過程；3個月後變態男聯繫女子，以公開性愛片為由向她勒索10萬元(約新台幣44.5萬元)，揚言「不給錢就要把影片傳給她的親朋好友」。

女子和男網友為了此事又再次碰面，沒想到變態男又用相同手法迷昏女子，但在對方脅迫下仍喝掉加了迷藥的紅酒，而女子喝了一口酒瞬間失去意識；她表示自己真正清醒已經是7天後，完全沒有昏迷期間的記憶，聽家人敘述只知道自己不斷嘔吐，還像是喝多了一樣發酒瘋。

惡狼還已公開性愛影片為由勒索被害女子。(圖/ 翻攝自《梨視頻》影片)

事後女子嚇得趕緊報警處理，警方透過網路定位逮到惡狼，也在男子的車上發現犯案工具，包括紅酒杯、迷藥和全套錄影設備，惡狼落網後聲稱是因為缺錢，才會計畫這起勒索性侵事件；目前嫌犯已被依照強制性交罪和敲詐勒索罪移送法辦。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！