暴力女返鄉遇20年好友 因「一封簡訊」拿刀狂捅她

2018年10月21日 20:09 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有些人犯錯受罰後知道要悔改，但卻有不少人死性不改！最近英國一名有暴力前科的女子莎瓦奇(Lisa Savage)出獄後與20年好友海頓(Sarah Hayton)偶遇，並相約一起搭火車返鄉，但過程中她收到一封來自媽媽的簡訊，氣得她在車上拿刀狂捅好友；行兇後身上都是血，仍淡定地撬開車門，直接離開現場，十分狠毒。

綜合外媒報導，今年42歲的莎瓦奇以前因持刀刺傷前男友，被判刑17年後在獄中表現良好得以提早假釋出獄，她也在2月時巧遇認識20年的好友海頓，兩人更相約4月15日一起搭火車回故鄉南威爾士；豈料火車出發前，莎瓦奇收到媽媽傳來的簡訊，內容竟表示「我和妳沒有任何關係」，讓她瞬間心情盪到谷底，還決定帶著兩把刀回家找媽媽「談清楚」。

但莎瓦奇沒有耐住性子，在搭車期間她的怨氣瞬間爆發，向海頓吐苦水，提到不知道要怎麼回家面對媽媽，接著竟拿起包包裡的刀子朝海頓狂捅，還邊喊著「去睡覺吧女孩」；她在刺傷海頓後，不顧身上沾有血跡，默默地撬開車門離開犯罪現場，而海頓在血泊中爬行，所幸有火車警衛看到趕緊將她送醫急救。

火車警衛當下也馬上報警處理，當地警方迅速將莎瓦奇逮捕歸案，落網後她也坦承自己所犯下的罪行，依謀殺未遂和兩項殺人罪嫌被判處有期徒刑8年4個月。莎瓦奇的暴力前科從1991年就開始，至今最少犯下67起案件，其中多達15起為暴力行為所致。