女子欲搭普悠瑪「站務員不賣票」 竟幸運逃過一劫

2018年10月21日 21:45 邱柏玟

台鐵普悠瑪號於今(21)日下午在宜蘭縣冬山至蘇新間東正線發生驚悚出軌事故，導致嚴重傷亡。有一名李姓女網友在臉書上提到自己原本要搭乘該次列車，在羅東火車站想買普悠瑪車票前往吉安，但站務員表示不售站票，她只好改搭區間車；豈料李女竟因此逃過一劫，事後她驚魂未定地說，「感謝站務員沒有賣票給我」。

「普悠瑪事故」在網路上引起熱議，許多人紛紛替傷亡者祈禱，更希望不要再傳出有人死亡的消息，其中有一名李姓女網友在相關討論文章中，表達自己原本要搭乘該班出軌的普悠瑪列車，但羅東火車站的站務員向她告知不發售站票，所以她改搭羅東開往花蓮的區間車，讓她驚呼「我差點上了那班車，羅東站的(站務員)說不能販售，不然我應該也…」。

李女接受記者採訪時表示，她原本要去花蓮轉搭普悠瑪去吉安，在下午3點49分都沒事，下午4點30分時她還在蘇澳新站拍照，替一個人的旅行留下回憶，分享到臉書上寫著「秋風徐徐，心曠神怡」；但在下午4點45分在蘇澳新站時，聽到很大聲的撞擊聲，接著就有許多救護車呼嘯而過，後來才知道她沒不到票的的普悠瑪號竟發生出軌事故。

李女在下午4點半時還在蘇澳新站拍照打卡，沒多久竟發生普悠瑪號出軌事故，她驚魂未定地表示，「感謝羅東站務員沒有賣票給她，感謝國光客運幫忙疏散人潮」。(圖/ 李姓女網友授權提供)

而她因為是一個人旅行，事發當下也相當慌張，只能自己四處尋找能夠離開蘇澳新站的方式，所幸得知國光客運有提供接駁車幫忙疏散人潮，她才得以離開現場，對此她特別表示，「謝謝國光客運提供免費接駁，讓我平安到羅東轉運站」，她補充說，「我也是上了接駁車，才知道死傷嚴重」。

李女幸運逃過一劫後，說自己現在驚魂未定，但最想感謝羅東站的站務員沒有賣票給她；除此之外，她認為台鐵在面對災難處理的應變措施，沒有周全的應對方式，因為當下8節車廂的乘客只能被趕下車，站長在現場也沒辦法處理，只希望能趕快救出所有人，還有明(22)日就是上班日，希望交通能順利疏通，呼籲大家「莫驚慌」。